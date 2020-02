Coronavirus: D'Incà, isolamento virus è ottima notizia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro per i Rapporti con il Parlamento, Federico D'Incà, afferma su Twitter che "il fatto che all'istituto Spallanzani sia stato isolato il virus è un'ottima notizia e dimostra come il sistema sanitario italiano si sia mosso in modo efficiente ed efficace fin da subito. Un grazie e un plauso alle ricercatrici italiane". (Rin)