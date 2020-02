Coronavirus: Crimi, isolamento è risultato molto importante per lo sviluppo delle cure

- Il viceministro all'Interno e capo politico reggente del Movimento cinque stelle, Vito Crimi, afferma su Facebook che "l'istituto Spallanzani di Roma ha isolato il coronavirus. E' un risultato molto importante per lo sviluppo delle cure. Un risultato che deve renderci fieri del nostro Servizio sanitario nazionale e della nostra comunità scientifica, la quale ancora una volta si conferma eccellenza a livello internazionale. Un plauso a chi ha lavorato tanto per raggiungere l'obiettivo, mentre altri cavalcavano la propaganda e alimentavano la paura. Di questa comunità scientifica - aggiunge l'esponente dell'esecutivo - fa parte anche il nostro viceministro alla Sanità Pierpaolo Sileri. In questo momento è a bordo del volo diretto a Wuhan, in Cina, che domani riporterà in Italia i nostri connazionali che si trovano in città. Pierpaolo ha deciso di mettere a disposizione le sue competenze e a lui - come a tutti gli altri membri dell'equipaggio, civili e militari, che stanno partecipando a questa operazione - va il nostro più sincero ringraziamento". (Rin)