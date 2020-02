Coronavirus: Speranza, non rispondo a Salvini, lavoriamo per unire l'Italia

- Il ministro della Salute Roberto Speranza, ospite a "Mezz'ora in più" su Rai 3, non ha voluto rispondere al leader della Lega Matteo Salvini che ha criticato il governo per la gestione della vicenda coronavirus. "Noi lavoriamo per unire l'Italia - ha affermato l'esponente dell'esecutivo -, in questo momento di tutto abbiamo bisogno fuorché di polemiche". (Rin)