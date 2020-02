Siria: Ong, almeno nove civili uccisi in raid nel nord-ovest

- E' di almeno nove civili uccisi il bilancio di un bombardamento governativo nel nord-ovest della Siria, in un'area controllata dai ribelli. Lo riferisce l'organizzazione non governativa dell'Ossservatorio siriano per i diritti umani. Tra le vittime ci sono sette membri della stessa famiglia che viveva nel villaggio di Sarmine, nella provincia di Idlib. (Res)