Perù: rimpatriata salma donna dagli Usa, si sospetta morte da coronavirus

- Le autorità peruviane hanno riferito del rimpatrio dagli Stati Uniti della salma di una cittadina di 72 anni che sarebbe morta per il contagio del coronavirus. Se confermato, si tratterebbe del secondo caso di decesso maturato fuori dalla Cina, paese da cui è partito il virus noto nei laboratori come 2019-nCOV. Sabato l'Organizzazione mondiale della Sanità aveva confermato la morte di un cittadino cinese nelle Filippine. La peruviana è morta il 17 gennaio ma finora non sarebbe stata riportata in patria proprio per evitare qualsiasi eventuale possibilità di contagio. La signora, riferiscono i media locali citando documenti medio-legali, soffriva di una forma acuta di polmonite. (segue) (Brb)