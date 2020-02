Coronavirus: Speranza, domani riunione con capigruppo maggioranza e opposizione a palazzo Chigi

- Il ministro della Salute Roberto Speranza, ospite di "Mezz'ora in più" su Rai 3, ha affermato che sulla vicenda del coronavirus "non dobbiamo fare propaganda o altro. Giù le bandierine: politica e partiti devono difendere la salute di tutti i cittadini. Per questo domani a palazzo Chigi, alle 18.30, ho convocato i capigruppo di maggioranza e di opposizione per lavorare insieme e dare una risposta. Ho parlato personalmente - ha concluso l'esponente dell'esecutivo - con Silvio Berlusconi e Giorgia Meloni". (Rin)