Giustizia: Costa (FI) a Italia viva, affossiamo insieme riforma Bonafede su prescrizione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il deputato di Forza Italia e responsabile del dipartimento Giustizia del movimento azzurro, Enrico Costa, afferma in una nota che "ad Italia viva - che oggi ha ribadito di condividere la battaglia sulla prescrizione - diamo appuntamento il 24 febbraio, quando la nostra proposta di cancellare la riforma Bonafede tornerà in Aula. Se la voteranno - continua il parlamentare - potremo, insieme, affossare una legge incostituzionale e dannosa, respingendo mediazioni pasticciate o soluzioni che rimandino nuovamente la palla in tribuna. Dopo il voto in commissione in cui abbiamo dato un segnale comune di civiltà giuridica, avremmo potuto chiudere la partita in Aula, e solo grazie al dilatorio rinvio in commissione Bonafede ha preso fiato. Il 24 febbraio - conclude Costa - sarà la volta buona". (Com)