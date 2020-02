Israele: premier Netanyahu atteso domani in Uganda

- Il primo ministro israeliano, Benjamin Netanyahu, si recherà domani, 3 febbraio, in Uganda per una visita di un giorno. Lo ha reso noto oggi l'ufficio dell'esecutivo di Gerusalemme. Si tratta della seconda visita negli ultimi quattro anni di Netanyahu in Uganda. Secondo i media locali, Netanyahu potrebbe annunciare l'apertura dell'ambasciata dell'Uganda a Gerusalemme. L'ufficio del primo ministro, tuttavia, ha rifiutato di commentare il motivo del viaggio. Il portavoce del governo ugandese, Ofwono Opondo, ha dichiarato ai media locali che la visita di Netanyahu, accompagnato da una delegazione di 45 persone, giunge su richiesta di Kampala. Se l'Uganda aprisse un'ambasciata a Gerusalemme, sarebbe il paese terzo a farlo, dopo Stati Uniti e Guatemala. Tuttavia, il segretario permanente dell'Uganda presso il ministero degli Esteri, Patrick Mugova, ha dichiarato ai media locali che i piani del paese per aprire un'ambasciata a Gerusalemme sono falsi. Kampala non ha una missione in Israele, mentre Israele ha un ufficio di rilascio dei visti nella capitale ugandese. (Res)