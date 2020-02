Coronavirus: Durigon (Lega) a Sensi, si rallegri per risultato invece di insultare Salvini

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il deputato della Lega Claudio Durigon attacca in una nota il parlamentare del Partito democratico Fillippo Sensi, definendolo "lo sciacallo della domenica. Mentre Matteo Salvini si complimenta per il grande lavoro di tutto lo staff medico dello Spallanzani" sul coronavirus, "lui lo insulta. Evidentemente a Sensi non interessa nulla della sicurezza di tutti, ma è più concentrato ad avere un briciolo di notorietà fondato esclusivamente sugli insulti. Poverino. Quanta bassezza e meschinità. Gli consigliamo - continua l'esponente leghista - di rallegrarsi per l'ottimo risultato che i medici dello Spallanzani hanno raggiunto invece di nutrire livore per il leader della Lega".(Com)