Coronavirus: Ronzulli (FI), Italia pronta ai massimi livelli per gestire eventuali complicanze respiratorie

- Licia Ronzulli, vicepresidente del gruppo di Forza Italia al Senato, sottolinea su Twitter che "per A/H1N1 il governo di Silvio Berlusconi stanziò 12 milioni per finanziare la rete delle terapie intensive, aumentando il materiale, potenziando le infrastrutture e investendo sulla formazione. L'Italia è pronta ai massimi livelli per gestire il reale problema, cioè eventuali complicanze respiratorie - conclude la parlamentare - se mai dovesse diventare epidemico il coronavirus sul nostro territorio". (Rin)