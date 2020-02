Coronavirus: Bagnasco (FI), in Italia si conferma l'alto livello della ricerca

- Roberto Bagnasco, capogruppo di Forza Italia in commissione Affari sociali alla Camera, conferma in una nota il suo "giudizio positivo sull’altissimo livello della ricerca farmaceutica in Italia e sull’eccellenza dei nostri istituti. Hanno dimostrato infatti di essere, ancora una volta, all’avanguardia, dopo aver isolato il coronavirus, la cui scoperta, funzionale al futuro sviluppo di un vaccino, verrà messa a disposizione della comunità scientifica internazionale. Non poteva esserci risposta migliore - aggiunge il parlamentare -, in questo delicato momento di emergenza mondiale, dichiarata anche dall’Organizzazione mondiale della sanità. Un plauso va, in modo particolare, ai medici dell'istituto Spallanzani che questa mattina hanno annunciato il grande primato italiano". (Com)