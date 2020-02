Argentina-Germania: domani bilaterale Fernandez-Merkel, focus su ristrutturazione debito (2)

- Per l'atteso incontro con il governo tedesco, uno dei principali azionisti europei del Fondo monetario internazionale (Fmi), Fernandez potrà contare anche sulla partecipazione del ministro dell'Economia, Martin Guzman. Il 37enne ministro, per anni residente a New York, dovrebbe partecipare a un bilaterale con l'omologo tedesco Peter Altmaier, assieme al ministro degli Esteri, Felipe Solà. In serata Guzman dovrebbe quindi unirsi alla cena ufficiale che Fernandez sosterrà con la cancelliera Angela Merkel, dopo il bilaterale. Il giorno seguente l'intera comitiva si sposterà a Madrid, per un incontro con il presidente del governo spagnolo Pedro Sanchez. Il 5 febbraio, il presidente si sposterà a Parigi per un bilaterale con il presidente francese Emmanuel Macron. Guzman si sposterà invece in Italia per partecipare a un seminario di economia organizzato dal Vaticano, occasione per un incontro con il direttore generale dell'Fmi, Kristalina Georgieva. Ai lavori partecipa anche il premio Nobel per l'economia Joseph Stigliz, di cui Guzman è considerato discepolo. (segue) (Abu)