Governo: Brunetta (FI), stime crescita irrealistiche ci espongono a procedura d'infrazione

- Renato Brunetta, deputato e responsabile economico di Forza Italia, afferma in una nota che "incredibilmente, il ministro dell'Economia Roberto Gualtieri, nonostante gli ultimi dati, ha confermato l'aspettativa di crescita del Tesoro, pari al +0,6 per cento, come se niente fosse. Lo sa, il ministro Gualtieri - continua il parlamentare - che nel caso le stime dei previsori dovessero essere confermate, il rapporto deficit/Pil per il 2020 salirebbe fin quasi al 3,0 per cento e il debito fin quasi il 140,0 per cento, esponendo sicuramente l'Italia a una procedura di infrazione da parte della Commissione europea? Proprio lui, che si era presentato a Bruxelles come garante dei conti pubblici italiani - conclude Brunetta - e che sta già facendo peggio di tutti i precedenti governi?".(Com)