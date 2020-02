Bari: Raggi esprime solidarietà a sindaco Decaro, uniti in lotta per legalità

- La sindaca di Roma, Virginia Raggi, ha espresso vicinanza al sindaco di Bari Antonio Decaro che si è trovato al centro delle polemiche sui social network dopo aver deciso di presentare una denuncia alla Questura locale in merito a una festa che si tiene ogni 2 febbraio nel territorio. In un post su Facebook di qualche giorno fa Decaro aveva spiegato: “Ogni anno, il 2 febbraio, una famiglia vicina ad uno dei clan mafiosi della città, mette in scena una sorta di festeggiamento in onore del capostipite, appropriandosi di un pezzo di città, con precisione di un isolato di via Nicolai” e sottolineato che "si tratta di un rito totalmente illegale, che richiama le pratiche e la cultura mafiosa, che tutti i cittadini per bene della nostra città non possono accettare né tollerare”, annunciando così l’intenzione di formalizzare una denuncia. Sui social network Decaro è poi stato raggiunto da diverse critiche. La sindaca Raggi, in un tweet, oggi ha manifestato la sua solidarietà all’omologo di Bari, scrivendo: “Antonio siamo al tuo fianco. La lotta per la legalità non conosce sosta. I comuni e i sindaci sono in prima linea. Le istituzioni unite vincono”.(Rer)