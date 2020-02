Rpt - Violenza donne: Zingaretti, governo deve fare sempre di più, serve cambio di passo

- Ripetizione con testo corretto - Il segretario del Partito democratico, Nicola Zingaretti, parla su Facebook di "sei donne morte in sette giorni. In Italia c’è una priorità da affrontare che si chiama femminicidio. Ho visto che ancora tante, troppe persone provano a minimizzare. Anche sulla lotta alla violenza questo governo deve fare sempre di più, serve un cambio di passo. Bisogna applicare la convenzione di Instanbul in tutte le sue parti, coinvolgere le scuole, i giovani, i media per cambiare la cultura. E poi servono case rifugio e percorsi di fuoriuscita. Da amministratore nel Lazio - continua il leader del Pd - abbiamo raddoppiato i centri antiviolenza e gli investimenti, per dare alle donne la forza di denunciare e di iniziare una nuova vita. Stiamo iniziando a dare un contributo di libertà per le donne che escono dalle case rifugio, siamo stati la prima Regione a sostenere economicamente gli orfani di femminicidio. L’Italia - conclude Zingaretti - ha bisogno di fare questi passi avanti, ne abbiamo tutti bisogno". (Rin)