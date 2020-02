Coronavirus: Sibilia (M5s), oggi per l'Italia è il giorno dell'orgoglio

- Il sottosegretario all'Interno Carlo Sibilia, del Movimento cinque stelle, segnala su Twitter che "oggi per l'Italia è il giorno dell'orgoglio. I medici-scienziati dello Spallanzani si confermano eccellenze: oggi sono i primi in Europa ad isolare il Dna del coronavirus. Grazie anche al viceministro Sileri per essere con lo staff medico sul volo che riporterà a casa gli italiani da Wuhan".(Rin)