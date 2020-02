Polonia: premier Morawiecki, Ue intraprenda lotta contro evasione fiscale

- L’Unione europea dovrebbe destinare dei fondi per nuovi obbiettivi, ma non alle spese di meccanismi che già sono in funzione da anni. Lo ha affermato il premier polacco Mateusz Morawiecki, a termine del summit degli Amici della coesione tenutosi in Portogallo. Il capo del governo di Varsavia, ripreso dall’agenzia di stampa polacca “Pap”, ha sottolineato come a livello europeo sarebbe necessario lottare contro l’evasione fiscale. In questo contesto, ha aggiunto Morawiecki, l’Ue potrebbe prendere esempio dai programmi in materia portati avanti negli ultimi anni dalla Polonia. Il premier ha poi menzionato l'importanza di mantenere elevati e tutelare i livelli di competitività delle imprese europee nei confronti dei competitor globali, quali Cina, Russia e India, le cui aziende non rispettano i criteri di emissioni inquinanti stabiliti dall'Ue. (Res)