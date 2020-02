Coronavirus: D’Amato, isolamento virus presso Inmi conferma alta qualità sanità Lazio (2)

- "Questo è uno dei luoghi più importanti al mondo nel contrasto del coronavirus- ha sottolineato D’Amato -. Sicuramente lo è in Italia. Qui sono arrivati molti test da tutti le regioni italiane. Tutta l'Italia guarda allo Spallanzani come elemento di grande importanza per la tutela della salute pubblica. Una cosa che conferma l'assoluta qualità delle strutture sanitarie della nostra regione", ha concluso.(Rer)