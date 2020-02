Latina: in fiamme un furgone e un'auto, si sospetta incendio doloso

- Un furgone e un'automobile sono state parzialmente danneggiate da un incendio in via Montenero a Latina. Sul posto, intorno alle 4 del mattino, sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno evitato il peggio. Stando alle prime ricostruzioni si segue la pista dolosa, poiché i due mezzi erano distanti uno dall'altro almeno una decina di metri. Sono in corso indagini per cercare eventuali inneschi. (Rer)