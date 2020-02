Fisco: Ronzulli (FI), ridare potere d'acquisto a famiglie e capacità di investire a imprese

- Licia Ronzulli, vicepresidente del gruppo di Forza Italia al Senato, afferma in una nota che "dopo una legge di Bilancio ricca di nuove gabelle per famiglie, imprese e professionisti, il governo accenna timidamente a una non meglio specificata riduzione dell'Irpef a cui però coinciderebbe un aumento selettivo dell'Iva. Propaganda, il solito 'gioco delle tre carte' di una maggioranza molto brava a parole ma decisamente deludente alla prova dei fatti. L'Italia - continua la parlamentare - soffre di un eccessivo costo del lavoro che contribuisce a determinare una pressione fiscale superiore alla media europea compresa tra i 3,5 e i 5,5 punti percentuali. In questo modo si mina da un lato la competitività delle imprese e dall'altro il potere d'acquisto delle famiglie, specialmente di quelle più numerose come conferma anche l'osservatorio dei conti pubblici dell'Università Cattolica. Per rilanciare la nostra economia, servono invece una tassazione differenziata per lavoratori con familiari a carico e quelli single e un serio taglio del cuneo fiscale che ridia potere d'acquisto alle famiglie e capacità di investire alle imprese - conclude Ronzulli - così da rimettere in moto quei meccanismi virtuosi ormai da troppo tempo ingessati dalla vocazione assistenzialista e statalista del governo più di sinistra della storia repubblicana". (Com)