Smog: Gelmini (FI), Sala in campagna elettorale, manda milanesi a piedi per compiacere ambientalisti

- "Ormai Sala è in campagna elettorale e per compiacere gli ambientalisti ha scelto di mandare i milanesi a piedi. Perché sulla totale inutilità della domenica senza auto sono tutti d'accordo. Certo, per chi vive in centro una giornata senza traffico sarà pure piacevole, decisamente meno invece per chi vive in periferia: niente auto, pochi bus, tanti disagi". Lo afferma in una nota Mariastella Gelmini, capogruppo di Forza Italia alla Camera dei deputati e consigliere comunale a Milano. "Penso a quei milanesi, magari anziani, che al freddo attendono nei quartieri più periferici un autobus che non arriva, per andare a trovare un parente all'ospedale o i nipoti dall'altra parte di Milano" prosegue Gelmini, rilevando che "amministrare la città vuol dire mettersi al servizio dei cittadini. Fare gli educatori in salsa ambientalista è sbagliato e non aiuta i milanesi ad affrontare i veri problemi dell'inquinamento. La domenica a piedi fa il paio col divieto per le caldaie a gasolio entro il 2023, senza un adeguato sostegno economico. Uno slogan inutile. "Servono risorse e tante anche per sostituire i vecchi impianti di scuole ed edifici pubblici. I proclami sono pura propaganda: inutili" conclude Gelmini.(Com)