Medio Oriente: Cremlino, piano di pace Usa non rispetta pienamente risoluzioni Consiglio sicurezza Onu

- Il patto di pace per il Medio Oriente proposto dagli Stati Uniti non rispetta pienamente le risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite in merito al conflitto israelo-palestinese. Lo ha affermato il portavoce del Cremlino, Dmitrij Peskov, in un'intervista all'emittente "Rossija 1". "Esiste un gran numero di risoluzioni del Consiglio di sicurezza Onu in materia", ha spiegato Peskov, rilevando come sia ovvio "che alcuni punti del piano di pace non rispettino appieno tali risoluzioni". Al contempo, secondo il portavoce, la reazione negativa delle autorità palestinese "pone dei dubbi in merito alla effettiva possibilità di realizzare tale piano di pace". "Abbiamo visto la reazione dei palestinesi, abbiamo visto quella di molti paesi arabi, che hanno mostrato solidarietà ai palestinesi nell'opporsi al piano, e questo chiaramente suscita dei dubbi sulla realizzazione del piano di pace", ha detto Peskov. (segue) (Rum)