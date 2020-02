Coronavirus: Gelmini (FI), complimenti a medici Spallanzani, Italia conferma eccellenze sistema sanitario

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Mariastella Gelmini, capogruppo di Forza Italia alla Camera dei deputati, osserva in una nota che "in questi giorni di emergenza e grande preoccupazione arriva finalmente una bella notizia. E' stato isolato il cosiddetto Coronavirus, il virus 2019-nCoV, presso l'Inmi, Istituto nazionale malattie infettive Lazzaro Spallanzani. La scoperta sarà naturalmente condivisa con tutta la comunità scientifica internazionale. Si aprono, adesso - aggiunge la parlamentare - grandi opportunità per studiare in modo approfondito questo virus, per fare nuovi test di diagnosi e per provare ad individuare un vaccino. Complimenti ai medici dello Spallanzani. L'Italia conferma le eccellenze del suo sistema sanitario a livello mondiale".(Com)