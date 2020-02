Coronavirus: Inmi Spallanzani isola il virus, discrete le condizioni dei due ricoverati (2)

- Intanto dal bollettino medico di oggi dell’Istituto è emerso che “le condizioni cliniche dei due cittadini cinesi positivi al test del nuovo coronavirus” e tuttora ricoverati presso l’Inmi “sono in continuo monitoraggio da parte del personale della struttura sanitaria” ma entrambi “pur mantenendo condizioni cliniche discrete riportano polmonite virale con interessamento alveolo interstiziale bilaterale". Per quanto riguarda invece l’operaio rumeno che era entrato in contatto con la coppia, lui 66 e lei 65 anni, nell’hotel in cui alloggiavano dall’Inmi Spallanzani fanno sapere che “sarà dimesso in data odierna" e quindi confermano che “le sue condizioni di salute sono buone” e “i test al nuovo coronavirus sono risultati entrambi negativi”. Stessa situazione anche per la donna cinese residente a Frosinone che verrà dimessa oggi. Altri 13 pazienti invece sono già stati dimessi, mentre ad oggi “sono ricoverati 23 pazienti provenienti da zone della Cina interessate dall'epidemia e tutti sono stati sottoposti al test per la ricerca del nuovo coronavirus, tutt'ora in corso”. Infine le 20 persone che hanno avuto contatto con la coppia cinese risultata positiva all'infezione "continuano ad essere osservate presso l'istituto" ma "sono tutte in buone condizioni generali e la loro salute non desta preoccupazioni”. Dal premier Giuseppe Conte, al ministro della Sanità, Roberto Speranza, dal presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti, all’assessore alla Sanità del Lazio, Alessio D’Amato, alla sindaca di Roma, Virginia Raggi, sono molte le voci che in queste ore stanno esprimendo grande soddisfazione per il risultato ottenuto presso l’Inmi Spallanzani. (Rer)