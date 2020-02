Siria: Ong, ingresso di un convoglio militare turco dal valico di Kafrlosin

- Un convoglio militare turco è entrato nel territorio siriano dal valico di frontiera di Kafrlosin. Lo riferisce l'organizzazione non governativa con sede a Londra Osservatorio per i diritti umani siriano. La notizia giunge a due giorni dall'annuncio da parte del presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, di voler avviare un'operazione militare a Idlib. Il convoglio è composto da 40 carri armati, veicoli corazzati e attrezzature militari e logistiche, secondo l'Ong. Al momento non sono disponibili informazioni sulla destinazione del convoglio. Erdogan accusa la Russia, che sostiene il regime siriano, di violare gli accordi per ridurre i combattimenti a Idlib, una accusa che Mosca ha negato venerdì. Il presidente turco ha dichiarato venerdì che Ankara potrebbe lanciare un'operazione militare nella regione di Idlib, in Siria, se non verranno fermati rapidamente i combattimenti. (Res)