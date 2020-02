Bolivia: presidenziali, partiti anti Morales non si accordano per lista unica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si è chiuso senza successo il primo tentativo di formare un blocco unico in grado di opporsi al candidato dell'ex presidente Evo Morales, alle elezioni generali che si terranno a maggio. Nato con l'impegno di non disperdere il voto conservatore, l'incontro promosso dal Comitato civico pro Santa Cruz si è concluso con il solo impegno di compere una campagna elettorale "pulita e tollerante" e sviluppare un consenso parlamentare per impedire il ritorno della "dittatura". Alla riunione hanno partecipato cinque dei principali aspiranti alla presidenza, considerati sfidanti di Luis Arce, l'ex ministro delle Finanze dei governi Morales, oggi accreditato di una più che solida base elettorale: gli ex presidenti Carlos Mesa (per il partito Comunità cittadina) e Jorge "Tuto" Quiroga (Libre 21), il leader civico Luis Fernando Camacho (Creemos), l'attuale presidente ad interim Jeanine Anez (Juntos) e Chi Hyun CHung (Frente para la Victoria), giunto terzo a sorpresa alle contestate elezioni di ottobre scorso. (segue) (Brb)