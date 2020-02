Bolivia: presidenziali, partiti anti Morales non si accordano per lista unica (2)

- I partecipanti al tavolo non hanno escluso che in un secondo momento, i meno accreditati a una vittoria finale potrebbero fare un passo indietro per aumentare le chance di sconfiggere Arce. Di fatto, dei sette aspiranti di centrodestra alla presidenza, solo quelli citati sembrano godere di una base di consensi spendibile. Mesa, secondo classificato alle elezioni di ottobre, è da tempo considerato lo sfidante naturale di Morales. Quiroga si è distinto per i forti accenti polemici spesi contro il leader socialista e i suoi alleati nel breve periodo in cui ha dovuto rappresentare difendere il governo "ad interim" dalle accuse internazionali di violazione delle regole democratiche. Camacho, assieme al candidato vice Marco Pumari è stato protagonista della sommossa contro la presunta "frode elettorale" di Morales, mentre Anez raccoglierà i frutti del lavoro fatto in queste settimane da presidente ad interim. (segue) (Brb)