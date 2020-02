Bolivia: presidenziali, partiti anti Morales non si accordano per lista unica (3)

- La decisione di Anez di scendere in campo ha però suscitato un'ondata di critiche di tutto l'arco politico. Mesa aveva parlato di "un grave errore": "il suo unico compito è quello di amministrare con neutralità e garantire che lo stato che rappresenta ed il governo che guida non utilizzino risorse pubbliche a favore di una candidatura, meno che mai di una candidatura personale", ha aggiunto. Tra i cirtici, oltre naturalmente agli esponenti vicini a morales, si contava anche l'imprenditore Samuel Doria Medina, fino a quando non ha deciso di accettare la candidatura a vice della stessa Anez. Il 26 gennaio, l'imprenditore aveva firmato un lungo articolo nel quale attribuiva ad Anez le critiche altre volte dirette a Morales. Un presidente che si candida alla rielezione "è fortemente incentivato, e dispone delle risorse necessarie per cercare di manipolare i votanti e alterare il risultato elettorale" scriveva Doria Medina invitando all'azione per impedire ad Anez di candidarsi. (segue) (Brb)