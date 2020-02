Bolivia: presidenziali, partiti anti Morales non si accordano per lista unica (4)

- Il nuovo turno elettorale segue le contestate elezioni del 20 ottobre scorso, che hanno portato alle dimissioni del presidente Evo Morales, arrivate il 10 novembre su pressione delle forze armate. Il Movimento al socialismo (Mas), il partito di Evo Morales, ha scelto l'ex ministro dell'Economia Luis Arce Catacora come candidato presidenziale e l'ex ministro degli Esteri David Choquehuanca come candidato vicepresidente. La scelta del ticket è stata annunciata dai vertici del Mas a Buenos Aires, dove Morales si trova da metà novembre in qualità di rifugiato politico. (segue) (Brb)