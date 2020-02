Coronavirus: Ronzulli (FI), bene Spallanzani per averlo isolato, ora finanziare rete terapie intensive

- Licia Ronzulli, vicepresidente del gruppo di Forza Italia al Senato, afferma su Twitter "bene Spallanzani. Ma isolare il virus non basta: lo Stato deve controllare i flussi e limitare il contagio. Bisogna evitare che l'epidemia diventi una pandemia e attrezzarsi per controllare le complicanze delle infezioni virali (come quella polmonare) finanziando la rete delle terapie intensive italiane". (Rin)