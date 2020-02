Pil: Brunetta (FI), serve miracolo per raggiungere lo 0,6 per cento previsto dal governo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Renato Brunetta, deputato e responsabile economico di Forza Italia, afferma in una nota che "dopo il clamoroso dato sul Prodotto interno lordo dell'ultimo trimestre del 2019 pubblicato venerdì scorso dall'Istat, che ha mostrato un tasso di crescita pari a -0,3 per cento, l'Italia potrebbe chiudere il 2020 addirittura in recessione del -0,1 per cento. E' questa la stima sorprendente di Mazziero Research, uno dei più attendibili istituti di previsione italiani, che ha calcolato come il calo della produzione di fine 2019 possa pesare sul Pil di quest'anno. La cosa più sorprendente - continua il parlamentare - è che, anche se si dovesse registrare un mini rimbalzo del Pil nel primo trimestre di quest'anno (+0,1 per cento), se la sequenza dei trimestri successivi sarà pari a 0,0, +0,2, +0,3 per cento nei successivi trimestri, il calo del Pil sarà pari, appunto, a -0,1 per cento. Per raggiungere il tasso di crescita previsto dal governo, pari al +0,6 per cento, servirebbe quindi un miracolo, in quanto la sequenza dei trimestri dovrebbe essere pari a +0,5, +0,7, +0,9 e +1,0 per cento. Impossibile - conclude Brunetta - dato il contesto internazionale che vede un calo delle aspettative economiche, soprattutto per effetto del coronavirus, che sta provocando danni enormi al commercio e al turismo internazionale, soprattutto nei confronti dei paesi asiatici".(Com)