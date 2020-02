Usa-Kazakhstan: Pompeo, autorità Nur-Sultan si uniscano in pressioni su trattamento musulmani in Cina

- Il segretario di Stato Usa Mike Pompeo ha chiesto alle autorità kazakhe di unirsi agli Stati Uniti nel fare pressioni sulla Cina in merito al trattamento delle minoranze musulmane. In conferenza stampa a Nur-Sultan, Pompeo ha dichiarato di aver affrontato la questione con il ministro degli Esteri kazakho Mukhtar Tleuberdi. Gli Stati Uniti ritengono che il tema delle minoranze dei musulmani uiguri in Cina sia “un argomento sensibile” anche per il Kazakhstan, che ha importanti legami con il paese vicino. “Abbiamo discusso del traffico di persone e della piaga di più di un milione di cittadini uiguri e di origine kazakha che sono stati incarcerati dal Partito comunista cinese nello Xinjiang”, ha detto Pompeo. “Gli Stati Uniti fanno appello a tutti i paesi per riunirsi con noi nel fare pressione per una immediata fine di questa repressione. Chiediamo semplicemente di provvedere a un regime sicuro per i rifugiati e di asilo per coloro che vogliono scappare dalla Cina”, ha aggiunto il segretario di Stato. (Res)