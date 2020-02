Governo: Rampelli (Fd'I), per ministro Gualtieri conflitto d'interessi enorme

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Fabio Rampelli, vicepresidente della Camera e deputato di Fratelli d'Italia, dichiara in una nota che "i poltronisti di professione, dalla sinistra ai Cinque stelle, litigano sui giornali, ma c'è il sospetto che la tenuta del governo passi per il risiko delle partecipate di Stato, che vede il rinnovo dei vertici di almeno 400 aziende controllate dal Tesoro. Un boccone ghiotto custodito gelosamente nelle mani del ministro dell'Economia e che la maggioranza - compresa quella a intermittenza rappresentata da Renzi - sarebbe pronta a spartirsi. Fiduciario della torta - aggiunge il parlamentare - è lo stesso Gualtieri, candidato del centrosinistra alle suppletive del collegio Roma 1 della Camera e in sfida con il nostro Maurizio Leo candidato del centrodestra. Per il ministro, un conflitto di interessi grosso come una 'poltrona'. Che dicono i grillini - conclude Rampelli - così attenti alla trasparenza?".(Com)