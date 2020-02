Trasporti Roma: consigliera capitolina Celli visita autista licenziato dopo aggressione

- La consigliera capitolina della lista civica di centrosinistra Roma torna Roma, Svetlana Celli, ha incontrato, nella sua abitazione di Finocchio, Federico Maruca, l'autista della Autoservizi Troiani del consorzio Roma Tpl licenziato il 10 gennaio perché "non idoneo" alla guida, in seguito alla violenta aggressione subita il 1 ottobre 2017 a Rocca Cencia, all'altezza fermata della metro C Finocchio, durante il servizio sulla linea 055. In un post su Facebook Celli spiega che la linea 055 "è una delle più insicure del territorio del municipio VI e di Roma" e sottolinea che "i traumi subiti quel giorno" da Maruca "pugni, calci e bottigliate in testa, hanno compromesso l'occhio sinistro, come riportato nei referti medici". "Per questo la società lo ha licenziato - spiega Celli -, ritenendolo non idoneo al lavoro di autista. Possibile che non si possa ricollocare in altro ruolo questo lavoratore? E il Campidoglio che fa? Per sollecitare tutti alle proprie responsabilità presenterò un atto in Aula. Perché le persone come Federico non devono essere lasciate sole dalle istituzioni". (Rer)