Coronavirus: Dadone, nostri ricercatori eccellenza a livello europeo e mondiale

- Il ministro per la Pubblica amministrazione, Fabiana Dadone, segnala su Facebook che "i nostri ricercatori rappresentano una eccellenza a livello europeo e mondiale. Non possiamo che andare fieri del nostro Servizio sanitario nazionale. Ora Salvini vada pure a citofonare allo Spallanzani e si faccia spiegare come si fa a parlare meno e lavorare di più". (Rin)