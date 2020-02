Elezioni suppletive: Mollicone (Fd'I), Gualtieri si autosospenda fino al primo marzo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il deputato di Fratelli d'Italia Federico Mollicone chiede che il ministro dell'Economia Roberto Gualtieri, in vista delle elezioni suppletive per il collegio Roma 1, "si autosospenda dai propri uffici fino al 1 marzo" perché "Gualtieri gode di una posizione dominante, data proprio dal suo ruolo". In una nota Mollicone spiega che "mentre sono in corso le elezioni suppletive del collegio Roma centro il governo si appresta, per tramite del Mef diretto da Gualtieri, candidato del centrosinistra, a rinnovare 400 cariche apicali della macchina statale. In nessuna nazione occidentale sarebbe permesso che, durante una campagna elettorale, possano essere attribuiti ruoli cruciali con chiari rischi di tentativi di assegnazioni poco trasparenti". (Com)