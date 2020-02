Coronavirus: Zingaretti, isolamento virus presso Inmi testimonia eccellenza sanità Lazio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A seguito dell'annuncio dell'avvenuto isolamento del virus responsabile dell'infezione, presso l'Inmi, Istituto nazionale malattie infettive Lazzaro Spallanzani, Nicola Zingaretti, governatore della Regione Lazio, afferma: "Il risultato ottenuto dal laboratorio di virologia dello Spallanzani testimonia il livello di assoluta eccellenza raggiunto dalle strutture sanitarie della Regione Lazio anche nella gestione di epidemie, con brillanti risultati assistenziali e scientifici già ottenuti con Ebola". Inoltre, aggiunge Zingaretti, "anche nel 2017, quando il litorale laziale fu colpito da una epidemia di Chikungunya, lo Spallanzani riuscì prontamente a isolare il virus, permettendo così di velocizzare la diagnosi e fornendoci uno strumento fondamentale per contenere la diffusione dell'epidemia. L'auspicio - conclude il governatore del Lazio - è che si segua lo stesso percorso anche per l'emergenza in corso: di certo il risultato ottenuto dai virologi dello Spallanzani costituisce uno strumento fondamentale a disposizione della task force messa in campo dal ministero della Salute per fronteggiare questa nuova epidemia globale. Voglio inoltre esprimere il mio personale ringraziamento agli operatori e ai medici. La sanità laziale, appena uscita dal commissariamento, si conferma così all'avanguardia nel panorama del nostro Servizio sanitario nazionale". (Com)