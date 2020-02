Energia: Ucraina, riconnesso a rete elettrica il reattore numero 3 della centrale nucleare di Rivne

- Il problema che aveva portato allo spegnimento del reattore numero 3 della centrale nucleare di Rivne, nell'Ucraina nordoccidentale, è stato risolto. L'unità è stata riconnessa alla rete elettrica, come ha reso noto la compagnia statale ucraina Energoatom. Nella giornata di ieri, la stessa società energetica aveva comunicato come il reattore numero 3 fosse stato scollegato alla rete, a causa di un guasto le cui cause non erano conosciute. Le unità numero 2 e 4 della centrale di Rivne hanno continuato a funzionare normalmente, mentre sono in corso lavori già preventivati sull'unità numero 1. "Non sono state riscontrate violazioni dei limiti e delle condizioni di operazione in sicurezza. Le radiazioni, le fiamme e le condizioni ambientali presso il sito industriale e nel territorio prossimo alla centrale di Rivne sono nella norme e rimaste invariate", ha affermato la compagnia ucraina. (Res)