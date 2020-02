Coronovirus: bollettino Spallanzani, 13 già dimessi, altri due lo saranno oggi

- "Riguardo al paziente di nazionalità rumena le sue condizioni di salute sono buone. I test al nuovo coronavirus sono risultati entrambi negativi e il paziente sarà dimesso in data odierna". Lo comunica il bollettino dell'Inmi, Istituto nazionale malattie infettive Lazzaro Spallanzani. Riguardo alla paziente di nazionalità cinese residente a Frosinone, nel bollettino si spiega che "è in buone condizioni di salute" ed è "risultata negativa ad entrambi i test per il nuovo coronavirus e quindi verrà dimessa in data odierna". Infine "altri 13 pazienti sono stati isolati nel nostro istituto e dimessi dopo il risultato negativo del test per la ricerca del nuovo coronavirus", conclude il bollettino.(Rer)