Giustizia: Renzi a Bonafede, su prescrizione voteremo contro barbarie

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il leader di Italia viva Matteo Renzi, chiudendo i lavori della prima assemblea nazionale di Iv a Roma, ha sottolineato che "se qualcuno pensasse che in nome del mantenimento dello status quo con il governo, quel qualcuno se pensasse questo starebbe sbagliando clamorosamente. Dico al ministro Bonafede 'fermati fino a quando sei in tempo' - ha aggiunto l'ex premier - perché noi in Parlamento voteremo contro la follia che avete fatto sulla prescrizione. Patti chiari, amicizia lunga. Non dite che non ve l’avevamo detto, non avete i numeri senza di noi al Senato e forse anche alla Camera. Rifletteteci bene - ha concluso Renzi -. Io voto la civiltà, non la barbarie sulla prescrizione". (Rin)