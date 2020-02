Coronavirus: bollettino Spallanzani, ad oggi 23 persone ricoverate e sottoposte a test

- Presso l'Inmi, Istituto nazionale malattie infettive Lazzaro Spallanzani, per quanto riguarda i controlli sul coronavirus "sono ricoverati in questo momento 23 pazienti provenienti da zone della Cina interessate dall'epidemia e tutti loro sono stati sottoposti al test per la ricerca del nuovo coronavirus, tutt'ora in corso". E' quanto riferisce l'Inmi Lazzaro Spallanzani nel bollettino medico delle 12. (Rer)