Coronavirus: Germania, due casi tra i rimpatriati da Wuhan

- Si registrano due casi di coronavirus tra i 128 cittadini tedeschi e loro familiari rimpatriati ieri, primo febbraio, da Wuhan. Come riferisce oggi il quotidiano “Muenchner Merkur”, il gruppo è atterrato all’aeroporto di Francoforte sul Meno con un aereo della Luftwaffe ed è stato posto in quarantena nella caserma di Gemersheim. I due infetti sono stati trasferiti presso il policlinico universitario di Francoforte e non è ancora noto se si tratti di cittadini tedeschi. Intanto, sono saliti a otto il casi di coronavirus in Baviera. Sono tutti dipendenti dell’azienda Webasto di Stockdorf presso Monaco, fornitrice di componenti per autoveicoli. (Geb)