Venezuela: Guaidò a Miami, presto in patria per "grande manifestazione" a Caracas

- L'autoproclamato presidente ad interim del Venezuela, Juan Guaidò, ha chiuso sabato a Miami il giro internazionale promosso per aumentare la pressione sulla "dittatura di Nicolas Maduro". Dinanzi a una platea di connazionali e latinoamericani riuniti al Miami Convention Airport Center, l'oppositore ha detto che "rientrerà nei prossimi giorni in Venezuela, per organizzare una grande manifestazione a Caracas". Guaidò ha rivendicato l'appoggio della comunità internazionale, presentando i risultati del tour che lo ha portato in sette paesi di America ed Europa e invitando le opposizioni a non perdere la speranza di un cambio nel paese. "È chiaro che no siamo soli", ha detto Guaidò avvertendo che per arrivare a nuove elezioni parlamentari "libere", tutte "le opzioni sono sul tavolo, ma anche sotto il tavolo". (segue) (Brb)