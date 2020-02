Venezuela: Guaidò a Miami, presto in patria per "grande manifestazione" a Caracas (2)

- L'oppositore ha invitato l'uditorio a non sottostimare la portata della "tragedia" nel paese. "Non si sono viste le bombe, ma si percepisce l'immagine di una guerra. Il dolore, il pianto, bambini senza genitori, cinque milioni di rifugiati, l'iperfinlfazione. I paragoni sono con lo Yemen, il Sud Sudan, la Siria. Solo la Siria ci supera in numero di rifugiati", ha detto. Quanto all'ipotesi di interventi militari, evocata dalla platea, Guaidò ha detto di essere comandante in capo di forze armate "sequestrate" da Maduro e che "la decisione su altre azioni la prendono presidenti di altri paesi". Guaidò ha quindi invitato tutti i venezuelani a unirsi "al di là delle differenze, che non voglio nascondere. È il momento dell'unione di tutti. Questo fattore fondamentale per vincere la soglia del dolore atraverso la quale stanno passando i venezuelani". (segue) (Brb)