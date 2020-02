Venezuela: Guaidò a Miami, presto in patria per "grande manifestazione" a Caracas (3)

- Nella tappa in Florida, riporta il quotidiano "El Nacional" il presidente dell'Assemblea nazionale (An) ha incontrato tra gli alri il segretario al Commercio Usa, Wilbur Ross, il consiglieire della casa Bianca Ivanka Trump, l'incaricato d'affari Usa per il venezuela, Jame Story. Guaidò è quindi tornato a ventilare l'ipotesi di un incontro con Donald Trump: "stay tuned", ha risposto ai media dopo che nei giorni scorsi aveva detto che avrebbe fatto "di tutto" per poter stringere la mano al presidente Usa, segnalato in queste ore a circa cento chilometri da Miami. L'inquilino della Casa Bianca è stato tra i primi e più decisi sostenitori dell'azione portata avanti da Guaidò, ormai oltre un anno fa. (segue) (Brb)