Coronavirus: bollettino Spallanzani, buone condizioni per 20 persone in contatto con coppia cinese

- Per quanto riguarda le 20 persone che hanno avuto contatto con la coppia cinese risultata positiva all'infezione da nuovo coronavirus e ricoverata presso l'Inmi, Istituto nazionale malattie infettive, Lazzaro Spallanzani "continuano ad essere osservate presso l'istituto" ma "sono tutte in buone condizioni generali e la loro salute non desta preoccupazioni. In caso di evoluzioni del quadro verranno dati immediati aggiornamenti". Lo comunica nel bollettino delle 12 l'Inmi, Istituto nazionale malattie infettive, Lazzaro Spallanzani. (Rer)