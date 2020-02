Sud: Tajani (FI), quella meridionale è prima di tutto una questione italiana

- Antonio Tajani, vicepresidente di Forza Italia e presidente della commissione per gli Affari costituzionali al Parlamento europeo, in un'intervista a "Il quotidiano del Sud", ha affermato che "la questione meridionale è prima di tutto una questione italiana e come tale deve essere trattata dalla classe politica. La gente del Sud chiede di essere considerata con dignità o onore, che significa dare loro lavoro cambiando radicalmente le politiche fin qui adottate. Al Sud servono infrastrutture e infrastrutture digitali. Al Nord si va avanti con la tecnologia 5G, al Sud in alcune aree non arriva il telefono. Ho sempre pensato - ha aggiunto l'esponente di FI - ad un piano di investimenti che raccolga tutti i fondi europei non utilizzati, che prevede l'intervento della Cassa depositi e prestiti, della Banca europea degli investimenti, delle risorse nel bilancio comunitario per il Green new deal, dei fondi pensione. Un pacchetto di 20-25 miliardi per realizzare infrastrutture non solo stradali e autostradali, ma anche ferroviarie. Noi siamo pronti a dare il nostro contributo, ma nessuno ci ha mai chiamato. Io dubito che questo governo possa fare qualcosa di significativo per la crescita del Mezzogiorno. Continuano ad andare avanti con il reddito di cittadinanza - ha concluso Tajani - perché il Pd non vuole mettersi contro il Movimento cinque stelle. Così non si va da nessuna parte".(Rin)