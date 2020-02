Coronavirus: Speranza, Inmi Spallanzani tra primi al mondo, sanità italiana va difesa

- Rispetto alla notizia dell’isolamento del virus 2019-nCoV presso l'Inmi, Istituto nazionale malattie infettive Lazzaro Spallanzani “esprimiamo grande soddisfazione” ha detto il ministro della Sanità, Roberto Speranza, precisando che l’Inmi e quindi l’Italia è “tra i primi al mondo” a mettere “questa conoscenza a disposizione di tutta la comunità scientifica del mondo”. Speranza stamattina si è recato, infatti, per una visita all’Inmi dove sono in osservazione sia le due persone che hanno contratto il coronavirus, sia altre persone per accertamenti. “Il Servizio sanitario nazionale è uno dei migliori del mondo e dobbiamo difenderlo con tutte le energie che abbiamo - ha sottolineato il ministro -. Siamo qui per ringraziare medici infermieri e professionisti e tutti coloro che lavorano per reggerlo. Oggi da qui arriva una notizia importante. È in questi momenti che si capisce quanto conta avere un servizio sanitario di qualità". (segue) (Rer)