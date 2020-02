Coronavirus: Speranza, Inmi Spallanzani tra primi al mondo, sanità italiana va difesa (2)

- Per il ministro "la grande professionalità dei nostri medici, biologi e ricercatori fornisce ulteriori strumenti di contrasto per fronteggiare questa emergenza sanitaria e conferma la qualità e l'efficienza del nostro Servizio sanitario nazionale, su cui dobbiamo continuare a investire. I virologi dell'Inmi, a meno di 48 ore dalla diagnosi di positività per primi due pazienti in Italia - ha aggiunto -, sono riusciti, a isolare il virus responsabile dell'infezione. Avere a disposizione in modo cosi tempestivo il virus è un passo fondamentale, che permetterà di perfezionare i metodi diagnostici esistenti e l'allestimento di nuovi. La disponibilità nei laboratori del nuovo agente patogeno permetterà, inoltre, di studiare i meccanismi della malattia per lo sviluppo di cure e la messa a punto del vaccino. La sequenza parziale del virus isolato nel laboratorio dello Spallanzani, denominato 2019-Colah-Inmi, è stata già depositata nel database Gen bank e a breve anche il virus sarà reso disponibile per la comunità scientifica internazionale” (Rer)