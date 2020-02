Smog: Sardone (Lega), Sindaco Sala vuole fare decrescita felice, blocco auto inutile

- "Il sindaco Sala, senza alcuna ragione adeguata all'inquinamento ha deciso di fare il blocco delle auto, evidentemente vuole fare questa decrescita felice riportandoci al calesse e noi abbiamo deciso di raccogliere l'invito per fare capire che l'inquinamento è una cosa seria e si combatte in altro modo". Lo ha detto l'europarlamentare della Lega, Silvia Sardone, spiegando la scelta di percorrere il tratto da Piazzale Loreto al centro di Milano a bordo di un calesse insieme al consigliere regionale del Carroccio GianMarco Senna e al commissario cittadino della Lega, Stefano Bolognini. Il Comune di Milano – prosegue Sardone – ha ancora le caldaie a gasolio e poi, se il sindaco vuole incentivare l'utilizzo dei mezzi pubblici, per quale motivo oggi non li ha resi gratuiti? Una famiglia di quattro persone con due figli adolescenti oggi, per muoversi, deve subire l'aumento del biglietto e pagare, a tratta, 8 euro. Mi sembra che la direzione sia sempre quella di fare cassa”. (Rem)